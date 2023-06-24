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Сегодня, 07:42

Селиваненко: «Баутиста Агут был чуть быстрее и острее Медведева»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца Роберто Баутисты Агута (5:7, 6:7 (3:7)) в четвертьфинале турнира ATP в Галле (Германия).

«Роберто — игрок с огромным опытом, хорошо приспособивший свой стиль под игру на траве. Сегодня он владел инициативой, выглядел чуть быстрее и острее. Не вижу поводов представлять каким-то особенным событием результаты матчей между игроками такого уровня. Каждый матч становится новым противостоянием», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В полуфинале турнира ATP в Галле Баутиста Агут сыграет против другого представителя России Андрея Рублева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-bautista-agut-by-l-chut-by-stree-i-ostree-medvedeva/
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