Селиваненко: «Баутиста Агут был чуть быстрее и острее Медведева»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Даниила Медведева от испанца Роберто Баутисты Агута (5:7, 6:7 (3:7)) в четвертьфинале турнира ATP в Галле (Германия).

«Роберто — игрок с огромным опытом, хорошо приспособивший свой стиль под игру на траве. Сегодня он владел инициативой, выглядел чуть быстрее и острее. Не вижу поводов представлять каким-то особенным событием результаты матчей между игроками такого уровня. Каждый матч становится новым противостоянием», — приводит «РБ Спорт» слова Селиваненко.

В полуфинале турнира ATP в Галле Баутиста Агут сыграет против другого представителя России Андрея Рублева.