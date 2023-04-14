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Руне: «В последние недели было нелегко остановить Медведева, но я счастлив, что мне удалось это сделать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

«Это было непросто. Играть с Даниилом всегда тяжело. Это был первый раз, когда я играл против него в официальном матче, но мы много раз тренировались. Я с огромным уважением отношусь ко всему, что он сделал. В последние недели было нелегко остановить его, но я счастлив, что мне удалось это сделать», — приводит слова Руне ATP.

Также 19-летний спортсмен высказался о полуфинальном матче. Он встретится с победителем игры Лоренцо Музетти — Янник Синнер.

«Это будет отличный матч, несмотря ни на что. Два молодых игрока. Лоренцо вчера одержал отличную победу, и Синнер тоже в форме, так что это будет трудный матч. Сейчас я собираюсь сыграть несколько парных матчей», — сказал Руне.

Теннис
Даниил Медведев
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