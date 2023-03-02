Рублев о своей команде: «Какой я хороший игрок — даже не знаю, как кого зовут»

Первая ракетка России Андрей Рублев прокомментировал последние изменения в тренерском штабе.

Рублев поменял менеджеров, второго тренера и физиотерапевта.

«Я ничего не планировал — просто так вышло. Может быть, единственное, о чем я думал, это менеджеры. Остальное просто произошло. Мой второй тренер ушел. Потом мы закончили с физио. Потом одежда. Конечно, все это на меня влияет — любые перемены влияют. Даже если по-хорошему, но влияет. Просто нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть друг к другу, а потом перенести все на корт», — сказал Рублев на пресс-конференции.

25-летний теннисист заявил, что его главным тренером все еще является Фернандо Висенте. Они сотрудничают с 2016 года.

«Фернандо Висенте — мой главный тренер. Второй тренер — Берто Мартин. Новый тренер по физподготовке — не знаю фамилию, но зовут его Маркос. С физио та же история — фамилию не знаю, но зовут Чарли. Какой я хороший игрок для команды — даже не знаю, как кого зовут (смех).

Психолог? Я не хочу ошибиться, не хочу соврать, но мой второй тренер, Берто, после завершения карьеры больше 10 лет изучал спортивную психологию. У него есть диплом. Он помогает мне, мы иногда разговариваем. Он старается. Но со мной непросто. Мне это нравится, потому что он умеет меня разговорить. Думаю, он может мне здорово помочь», — сказал Рублев.

Рублев 2 марта сыграет с Ботиком ван де Зандсюлпом (Нидерланды) в четвертьфинале турнира в Дубае.