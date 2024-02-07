Хольгер Руне объяснил прекращение сотрудничества с Борисом Беккером

Датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал прекращение сотрудничества с шестикратным победителем турниров «Большого шлема» Борисом Беккером.

«Как вы знаете, за последние 12 месяцев я пробовал разные тренерские комбинации. Проработав с одним и тем же тренером 15 лет, всю мою теннисную карьеру, нелегко найти идеальное сочетание с первой попытки.

Я многому научился и выяснил, что самое важное, чтобы я чувствовал себя хорошо и в то же время мог развиваться так, как я захочу. У меня большие амбиции и большие цели. Вокруг мне нужны люди, у которых такое же видение. Люди, на которых я могу положиться в достижении своих целей, которые знают меня и могут быть рядом все время.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в этом процессе: Ларса Кристенсена, Бориса Беккера, Северина Люти. Я люблю вас», — цитирует Руне TV2.

Беккер 7 февраля объявил, что покидает команду Руне. 56-летний немец объяснил это большой занятостью, из-за которой не может уделять датчанину нужное количество времени.

Беккер и Руне начали сотрудничество в октябре 2023 года. В конце лета 20-летний датский теннисист прекратил работу с Патриком Муратоглу.