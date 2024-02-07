Канадец Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Марселе
Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл француза Кантена Алиса в первом круге турнира в Марселе (Франция) — 6:2, 7:5.
Седьмой «сеяный» канадец сделал за игру 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Оже-Альяссим сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнь.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Кантен Алис (Франция, WC) — 6:2, 7:5
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