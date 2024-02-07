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7 февраля, 18:56

Канадец Оже-Альяссим вышел во второй круг турнира в Марселе

Руслан Минаев
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Канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл француза Кантена Алиса в первом круге турнира в Марселе (Франция) — 6:2, 7:5.

Седьмой «сеяный» канадец сделал за игру 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Оже-Альяссим сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнь.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — Кантен Алис (Франция, WC) — 6:2, 7:5

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
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