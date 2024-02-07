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Маррей: «Никакая серия поражений не изменит того, чего я достиг, когда был в хорошей форме»

Алина Савинова
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Британский теннисист Энди Маррей заявил, что не собирается сдаваться, несмотря на неудачное начало сезона-2024.

«Самым простым вариантом для меня было бы завершить карьеру, но я продолжаю, потому что люблю теннис и люблю тренироваться. На данный момент, без сомнения, конкурировать непросто. Но то, что происходит сейчас, не влияет на мою карьеру. Никакая серия поражений не изменит того, чего я достиг, когда был в хорошей форме, когда оба моих бедра были в порядке. Но когда ты не можешь победить, ты также теряешь уверенность», — цитирует Маррея Sportskeeda.

7 февраля 36-летний британец в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу в матче первого круга турнира в Марселе (5:7, 4:6). Он установил личный антирекорд по поражениям, проиграв в шестой встрече подряд.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Маррей потерпел поражение от представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри в первом раунде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-what-happening-now-affect-career-defeats-will-change-i-achieved-andy-murray-refuses-quit-due-love-game?key1=newsnowltennis
Теннис
Энди Маррей
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