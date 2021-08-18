Хуркач обыграл Маррея во втором круге турнира в Цинциннати
20:54
В матче второго круга турнира АТР в Цинциннати (США) польский теннисист Хуберт Хуркач победил британца Энди Маррея (7:6 (7:4), 6:3).
Следующим соперником поляка станет испанец Пабло Карреньо Буста.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 3 028 140 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (7:4), 6:3
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