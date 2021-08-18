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Хуркач обыграл Маррея во втором круге турнира в Цинциннати

20:54
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В матче второго круга турнира АТР в Цинциннати (США) польский теннисист Хуберт Хуркач победил британца Энди Маррея (7:6 (7:4), 6:3).

Следующим соперником поляка станет испанец Пабло Карреньо Буста.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 3 028 140 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хуберт Хуркач (Польша, 9) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 7:6 (7:4), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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