Алькарас — о Хачанове: «Было тяжело отыграться, у него были шансы выиграть второй сет»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (6:4, 7:5) в четвертьфинальном матче турнира ATP в Мадриде (Испания).

«Было довольно тяжело, — цитирует пресс-служба ATP Алькараса. — Первый сет получился упорным. Во втором у меня были проблемы — проигрывал, у него было два брейк-пойнта. Так что было тяжело отыграться. У него были все шансы выиграть второй сет. К счастью, я знал, что у меня будут возможности. Я просто старался использовать свои моменты. Очень рад, что прошел дальше».

В полуфинале турнира Алькарас сыграет с победителем матча Даниэль Альтмайер (Германия) — Борна Чорич (Хорватия).