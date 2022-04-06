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Сегодня, 22:39

Тсонга объявил о завершении карьеры после «Ролан Гаррос»

36-летний Тсонга уйдет из профессионального спорта после открытого чемпионата Франции
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Жо-Вильфрид Тсонга.
Фото AFP

Французский теннисист Жо-Вильфрид Тсонга объявил о завершении профессиональной карьеры после «Ролан Гаррос», который пройдет с 22 мая по 5 июня. Об этом Тсонга, которому 17 апреля исполнится 37 лет, сообщил в своем Twitter.

«С большим волнением я объявляю сегодня о своем решении завершить карьеру после «Ролан Гаррос», — написал Тсонга в своем Twitter.

Тсонга начал карьеру в 2004 году. На его счету победы в 22 турнирах ATP, из которых 18 побед в одиночном разряде. Также француз становился финалистом Открытого чемпионата Австралии в 2008 году.

24 марта Тсонга проиграл в первом круге турнира в Майами австралийцу Джордану Томпсону со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 4:6.

Наивысшая позиция теннисиста в рейтинге ATP — 5-е место. Сейчас француз занимает 220-ю строчку.

Источник: https://twitter.com/tsonga7/status/1511773850333233153
Теннис
Жо-Вильфрид Цонга
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