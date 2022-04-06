Шамиль Тарпищев прокомментировал сроки восстановления Даниила Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о сроках восстановления теннисиста Даниила Медведева, который сделал паузу из-за операции по удалению грыжи.

«Перед Даней стоял выбор: идти на операцию или предпочесть консервативный способ лечения. В первом случае восстановление идет быстрее, в среднем хватает месяца после возобновления тренировок. Во втором все может растянуться на неопределенный срок. Медведев предпочел радикальный способ решения проблемы. Сейчас ему ни в коем случае нельзя торопиться с возращением на корт, все мелкие связки должны зажить и окрепнуть. Тогда можно надеяться, что рецидива не последует», — цитирует Тарпищева Betonmobile.ru.

Сообщалось, что Медведев пропустит не меньше месяца после операции.