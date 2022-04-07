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Сегодня, 06:34

Опелка сыграет с Броувером в третьем круге турнира в Хьюстоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Американский теннисист Райлли Опелка вышел в третий круг домашнего турнира ATP в Хьюстоне.

Во втором круге Опелка победил соотечественника Митчела Крюгера в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:4.

В третьем круге американцу предстоит встретиться с Гийсом Броувером из Нидерландов.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 594 950 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Райлли Опелка (США, 3) — Митчел Крюгер (США, Q) — 3:6, 6:2, 6:4

Гийс Броувер (Нидерланды, Q) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:1, 6:1

Теннис
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