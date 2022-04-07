Опелка сыграет с Броувером в третьем круге турнира в Хьюстоне
Американский теннисист Райлли Опелка вышел в третий круг домашнего турнира ATP в Хьюстоне.
Во втором круге Опелка победил соотечественника Митчела Крюгера в трех сетах — 3:6, 6:2, 6:4.
В третьем круге американцу предстоит встретиться с Гийсом Броувером из Нидерландов.
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 594 950 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Райлли Опелка (США, 3) — Митчел Крюгер (США, Q) — 3:6, 6:2, 6:4
Гийс Броувер (Нидерланды, Q) — Джеффри Джон Вольф (США, WC) — 6:1, 6:1
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