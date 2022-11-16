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Сегодня, 00:16

Надаль лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сможет сыграть в полуфинале Итогового турнира ATP.

Во вторник, 15 ноября, испанец проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 4:6). Это его второе поражение в двух матчах на турнире.

Норвежец Каспер Рууд выиграл первый сет у американца Тейлора Фритца, поэтому даже в случае победы американца Надаль не сможет занять в группе первые два места, так как будет иметь худшую разницу выигранных и проигранных сетов.

Таким образом, испанец Карлос Алькарас завершит сезон на первом месте в мировом рейтинге ATP.

Теннис
Рафаэль Надаль
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