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Матч Рублева с Сонего в 1/4 финала турнира в Риме перенесен из-за дождя

22:02
Андрей Рублев. Фото Twitter
Андрей Рублев. Фото Twitter
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Матчи 1/4 финала турнира ATP в Риме перенесены на 15 мая из-за дождя, сообщает пресс-служба.

Сегодня, 14 мая должна была состояться встреча за выход в полуфинал между российским теннисистом Андреем Рублевым и итальянцем Лоренцо Сонего.

Второй четвертьфинал между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом был приостановлен во время второго сета при счете 1:2 (4:6 – первый сет).

 

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