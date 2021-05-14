Матч Рублева с Сонего в 1/4 финала турнира в Риме перенесен из-за дождя
22:02
Матчи 1/4 финала турнира ATP в Риме перенесены на 15 мая из-за дождя, сообщает пресс-служба.
Сегодня, 14 мая должна была состояться встреча за выход в полуфинал между российским теннисистом Андреем Рублевым и итальянцем Лоренцо Сонего.
Второй четвертьфинал между сербом Новаком Джоковичем и греком Стефаносом Циципасом был приостановлен во время второго сета при счете 1:2 (4:6 – первый сет).
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