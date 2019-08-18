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Евгений Кафельников: «В российском теннисе появилась здоровая конкуренция между Хачановым, Медведевым и Рублевым»

11:17
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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников отметил прогресс россиян в мужском теннисе. На данный момент в топ-10 рейтинга ATP входят два теннисиста — Даниил Медведев и Карен Хачанов, а Андрей Рублев идет в топ-100. Медведев накануне обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати. До этого он взял верх над Рублевым, который, в свою очередь, одолел Роджера Федерера.

«Вот мы с вами и дождались того дня,когда в российском мужском теннисе появилась здоровая конкуренция между Хачановым, Медведевым и Рублевым», — написал Кафельников в Twitter.

Дополнительная информация

https://twitter.com/KYevgeni/status/1162999413746388992

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