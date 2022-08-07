18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Даниила Медведева над Кэмероном Норри (7:5, 6:0) в финале турнира в Лос-Кабосе.

«Это новый цикл для него. В предыдущих матчах у него не было цели, потому что впереди не было Уимблдона. Сейчас он явно готовился к очень важному для себя периоду, потому что он защищает все выигранные в прошлом году очки и, чтобы удержаться на своей позиции, ему надо выигрывать. Пока он проводит все матчи достаточно уверенно. Считаю, что победа над Норри — очень важная, он хорошо сыграл на Уимблдоне. А предыдущие матчи были скорее разминочные для Дани, потому что он был гораздо сильнее своих соперников. Но проверка с Норри дала нам возможность надеяться на успех», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Для первой ракетки мира это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем US Open. За это время Медведев пять раз доходил до финалов, в том числе итогового турнира ATP, но во всех потерпел поражение.