Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:36

Дмитриева — о Медведеве: «Проверка с Норри дала нам возможность надеяться на успех»

Экс-теннисистка Дмитриева отреагировала на победу Медведева в финале турнира в Лос-Кабосе
Читать «СЭ» в

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу Даниила Медведева над Кэмероном Норри (7:5, 6:0) в финале турнира в Лос-Кабосе.

«Это новый цикл для него. В предыдущих матчах у него не было цели, потому что впереди не было Уимблдона. Сейчас он явно готовился к очень важному для себя периоду, потому что он защищает все выигранные в прошлом году очки и, чтобы удержаться на своей позиции, ему надо выигрывать. Пока он проводит все матчи достаточно уверенно. Считаю, что победа над Норри — очень важная, он хорошо сыграл на Уимблдоне. А предыдущие матчи были скорее разминочные для Дани, потому что он был гораздо сильнее своих соперников. Но проверка с Норри дала нам возможность надеяться на успех», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Для первой ракетки мира это первый выигранный финал с сентября 2021 года, когда он стал победителем US Open. За это время Медведев пять раз доходил до финалов, в том числе итогового турнира ATP, но во всех потерпел поражение.

Анна Дмитриева
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Этот поезд в огне. Как «Локомотив» превратился в главную катастрофу начала чемпионата
Материалы сюжета: Даниил Медведев: новая гонка за №1 в рейтинге ATP
Норри считает, что Медведев заслужил победу на турнире в Лос-Кабосе
Медведев взял титул в Мексике. Это его первый трофей после US Open 2021
Медведев прокомментировал победу на турнире в Лос-Кабосе
Медведев выиграл первый финал с сентября 2021 года. Последний раз россиянин побеждал на US Open
Медведев обыграл Норри и стал победителем турнира в Лос-Кабосе
Вице-президент ФТР — о Медведеве: «Даниил, будучи первым в мире, любой турнир будет играть на победу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафельников отреагировал на победу Медведева в финале турнира в Лос-Кабосе
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости