Тарпищев оценил значимость титула Медведева в Лос-Кабосе в преддверии US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу российского теннисиста Даниила Медведева над британцем Кэмероном Норри (7:5, 6:0) в финале турнира в Лос-Кабосе.

«5 проигранных финалов до этого? Это не имеет никакого значения. После травмы всегда тяжело. Что касается победы, он выиграл на классе. Приятно, что не было трехсетового матча с Норри. По стилю игры Даня был изначально более перспективным в этом матче. Хоть и были погрешности в первой партии, для эмоционального фона в подготовительном периоде к US Open этот титул с большим знаком плюс», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также поделился ожиданиями от игры Медведева на US Open.

«Что касается Открытого чемпионата США, все будет зависеть от жеребьевки и от того, как он будет проходить по сетке. При той жаре, которая сейчас в мире, кто легче пройдет к середине второй недели, тот и будет иметь физическое преимущество. Ну и конечно же, это вопрос психологии. Ждем жеребьевку, там уже будем рассуждать», — добавил Тарпищев.

Для Медведева титул в Лос-Кабосе стал первым в сезоне. После победы на US Open в 2021 году Даниил проиграл пять финалов подряд.

На следующей неделе Даниил сыграет на «Мастерсе» в Монреале, чуть позже — в Цинциннатти. US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября.