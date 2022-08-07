Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:40

Кафельников отреагировал на победу Медведева в финале турнира в Лос-Кабосе

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над британцем Кэмероном Норри в финале турнира в Лос-Кабосе — 7:5, 6:0.

«Рекомендую вопрос о победе Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе адресовать уважаемому депутату, который говорит, что теннис в нашей стране не надо развивать. Думаю, он даст более исчерпывающий комментарий. Пускай он теперь дает комментарии, а мне бессмысленно», — сказал Кафельников «СЭ».

Это первый выигранный финал Медведева в 2022 году и первый с US Open-2021.
Ранее депутат Роман Терюшков назвал теннис чуждым для России видом спорта.

Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
0
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Этот поезд в огне. Как «Локомотив» превратился в главную катастрофу начала чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нисиока об игре с Рублевым: «Я пытался добавить агрессии»

Дмитриева — о Медведеве: «Проверка с Норри дала нам возможность надеяться на успех»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости