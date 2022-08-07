Кафельников отреагировал на победу Медведева в финале турнира в Лос-Кабосе

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над британцем Кэмероном Норри в финале турнира в Лос-Кабосе — 7:5, 6:0.

«Рекомендую вопрос о победе Даниила Медведева на турнире в Лос-Кабосе адресовать уважаемому депутату, который говорит, что теннис в нашей стране не надо развивать. Думаю, он даст более исчерпывающий комментарий. Пускай он теперь дает комментарии, а мне бессмысленно», — сказал Кафельников «СЭ».

Это первый выигранный финал Медведева в 2022 году и первый с US Open-2021.

Ранее депутат Роман Терюшков назвал теннис чуждым для России видом спорта.