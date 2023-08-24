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Изнер: «Есть много матчей, которые я бы хотел переиграть, но я горжусь тем, чего добился»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-восьмая ракетка мира, американский теннисист Джон Изнер прокомментировал завершение карьеры.

«В карьере каждого спортсмена наступает то время, когда им приходится принять решение о ее завершении. Для меня это время настало сейчас. Это было непростое решение, но мне кажется, оно правильное. Когда я выпустился из университета Джорджии в 2007 году, я и представить не мог, что проведу 17 лет в ATP-туре. Конечно, есть много матчей, которые я бы хотел переиграть, но я горжусь тем, чего смог добиться. Это был невероятный путь», — приводит слова Изнера сайт ATP.

38-летний американец является победителем 24 турниров ATP (16 в одиночном разряде) и мировым рекордсменом по количеству эйсов в истории тенниса. Лучший результат Изнера на турнирах «Большого шлема» — полуфинал Уимблдона-2018.

Теннис
Джон Изнер
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