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Сегодня, 16:08

Молодежный итоговый турнир ATP пройдет в Саудовской Аравии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Молодежный итоговый турнир ATP с 2023 года по 2027 будет проходить в Джидде (Саудовская Аравия), сообщает сайт ATP.

Турнир в 2023 году пройдет в течение пяти дней в King Abdullah Sports City на крытом хард-корте с 28 ноября по 2 декабря. Призовой фонд составит рекордные 2 миллиона долларов.

Ранее в течение пяти лет молодежный итоговый турнир ATP проходил в Милане.

23 августа стало известно, что Итоговый турнир WTA в 2023 году может пройти в Саудовской Аравии.

Источник: ATP
Теннис
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