Чорич сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме
Хорватский теннисист Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло — 6:3, 6:1.
В другом матче аргентинец Себастьян Баэс выиграл у серба Ласло Джере — 6:3, 6:0.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 760 930 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Ласло Джере (Сербия, 4) — 6:3, 6:0
Борна Чорич (Хорватия, 1) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:1
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