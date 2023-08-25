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Сегодня, 06:56

Чорич сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Уинстон-Салеме

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хорватский теннисист Борна Чорич одержал победу в 1/4 финала турнира в Уинстон-Салеме. В двух сетах он обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло — 6:3, 6:1.

В другом матче аргентинец Себастьян Баэс выиграл у серба Ласло Джере — 6:3, 6:0.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 760 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Ласло Джере (Сербия, 4) — 6:3, 6:0

Борна Чорич (Хорватия, 1) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:3, 6:1

Теннис
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