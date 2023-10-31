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Сегодня, 17:23

Джокович: «На самом деле мы с Надалем не друзья»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Рафаэль Надаль — особенный игрок. На самом деле мы не друзья, но мы уважаем друг друга. Я надеюсь, что после завершения нашей карьеры мы сможем выпить на пляже и поговорить о жизни», — сказал сербский теннисист.

36-летний Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также на его счету 97 побед в турнирах АТР (96 — в одиночном разряде).

37-летний Надаль за свою карьеру одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и завоевал 92 титула уровня АТР.

Источник: https://tennishead.net/novak-djokovic-admits-rafael-nadal-is-not-really-a-friend/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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