Джокович: «На самом деле мы с Надалем не друзья»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о взаимоотношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Рафаэль Надаль — особенный игрок. На самом деле мы не друзья, но мы уважаем друг друга. Я надеюсь, что после завершения нашей карьеры мы сможем выпить на пляже и поговорить о жизни», — сказал сербский теннисист.

36-летний Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также на его счету 97 побед в турнирах АТР (96 — в одиночном разряде).

37-летний Надаль за свою карьеру одержал 22 победы в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и завоевал 92 титула уровня АТР.