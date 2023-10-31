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Сегодня, 17:12

Хуркач победил Корду в первом круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Поляк Хуберт Хуркач победил американца Себастьяна Корду в первом круге турнара серии «мастерс» в Париже — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Матч длился 2 часа 8 минут.

Соперник 11-го сеянного на «мастерсе» Хуркача во втором круге — испанец Роберто Баутиста Агут.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3

Теннис
Хуберт Хуркач
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