Хуркач победил Корду в первом круге «мастерса» в Париже
Поляк Хуберт Хуркач победил американца Себастьяна Корду в первом круге турнара серии «мастерс» в Париже — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3. Матч длился 2 часа 8 минут.
Соперник 11-го сеянного на «мастерсе» Хуркача во втором круге — испанец Роберто Баутиста Агут.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Хуберт Хуркач (Польша, 11) — Себастьян Корда (США) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:3
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