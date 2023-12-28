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Джокович: «Я уверен, что Надаль тренируется с намерением выиграть турнир «Большого шлема»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал, какой игры ждет от испанского теннисиста Рафаэля Надаля в новом сезоне. Он уверен, что испанец вернется в тур с большими амбициями.

«Честно говоря, я всегда ожидаю, что Надаль будет показывать свой максимум. Его много раз списывали со счетов, но это делали и со мной тоже. Однако мы доказали, что эти люди ошибались. Надаль не из тех игроков, которые возвращаются в тур только для того, чтобы сыграть, скажем так, на среднем уровне, провести несколько матчей. Он хочет завоевывать титулы, хочет быть лучшим, поэтому он тот, кто он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что он тренируется с намерением выиграть турнир «Большого шлема», — отметил Джокович.

Надаль не играл с января 2023 года из-за травмы бедра. Ранее испанец сообщил, что вернется на корт 31 декабря в турнире в Брисбене.

37-летний Надаль является 22-кратным победителем турниров «Большого шлема». Также за карьеру он завоевал 92 титула АТР в одиночном разряде.

Источник: https://tennishead.net/novak-djokovic-claims-hes-grateful-for-rafael-nadal/
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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