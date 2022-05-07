Алькарас после Надаля победил Джоковича и вышел в финал турнира в Мадриде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович завершил выступления на турнире в Мадриде. В полуфинале испанец Карлос Алькарас обыграл лидера рейтинга в трех сетах.

Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут. За это время 34-летний Джокович выполнил восемь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт. 19-летний Алькарас четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. В четвертьфинале накануне испанец взял верх над своим соотечественником Рафаэлем Надалем.

Другой финалист определится в матче Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 7) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5)