Кафельников считает, что у Рублева есть потенциал вернуться в топ-5 мирового рейтинга

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги выступления Андрея Рублева на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. В четвертьфинале россиянин проиграл Стефаносу Циципасу из Греции (3:6, 6:2, 4:6).

«Четвертьфинал на «Мастерсе» — неплохой результат для Андрея, но могло быть гораздо лучше. Предпосылки для этого были, Рублев ими, к сожалению, не воспользовался. Обидно проиграл Циципасу, несколько розыгрышей в третьем сете решили исход матча. Играли два теннисиста примерно одинаковых по уровню, просто греку повезло чуть больше. У Андрея есть психологические проблемы? Я бы так не сказал. Все эти удары руками себе по лицу, ракеткой по ногам — нормальные эмоции. Это часть тенниса, часть шоу. Безусловно, у него есть потенциал для того, чтобы вернуться в топ-5 мирового рейтинга, может быть, даже и выше», — сказал Кафельников «СЭ».

Отметим, что Стефанос Циципас в полуфинале турнира в Мадриде сыграет с действующим чемпионом Александром Зверевым.