Зверев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Мадриде
Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Мадриде обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету немца 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта. У греческого теннисиста одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт.
В финале Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 744 165 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Александр Зверев (Германия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 3:6, 6:2
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