Зверев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Мадриде обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету немца 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта. У греческого теннисиста одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 3:6, 6:2