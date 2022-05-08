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Сегодня, 02:07

Зверев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Мадриде

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев в полуфинале турнира в Мадриде обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету немца 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта. У греческого теннисиста одна подача навылет и один реализованный брейк-пойнт.

В финале Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 744 165 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 4) — 6:4, 3:6, 6:2

Александр Зверев (теннис)
Стефанос Циципас
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