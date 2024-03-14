Джокович принял решение сняться с «мастерса» в Майами

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял решение пропустить турнир в Майами (США).

36-летний спортсмен планирует посвятить время подготовке к грунтовому сезону.

«Мастерс» стартует 20 марта и завершится 31-го числа. 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» последний раз играл в Майами в 2019 году.

Ранее Джокович потерпел поражение от 123-й ракетки мира итальянца Луки Нарди (4:6, 6:3, 3:6) в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе, который проходит с 6 по 17 марта.