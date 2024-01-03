Джокович: «Чем больше я играю, тем сильнее боли»

Сербский теннисист Новак Джокович вызвал физиотерапевта при счете 4:5 в первом сете матча с австралийцем Алексом Де Минауром в четвертьфинале Объединенного кубка.

Сербский теннисист пожаловался специалисту на боли в правом запястье.

«Чем больше я играю, тем сильнее боли», — сказал серб.

Матч завершился поражением первой ракетки мира (4:6, 4:6). Джокович проиграл в Австралии впервые с 2018 года.

В четверг, 11 января, Джокович планирует принять участие в выставочном матче на арене Рода Лейвера против грека Стефаноса Циципаса.