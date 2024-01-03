Джокович впервые с 2018 года проиграл в Австралии
Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале Объединенного кубка.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Де Минаура.
Это поражение стало первым для Джоковича в Австралии с 2018 года. Тогда он в четвертом круге Australian Open уступил корейцу Хен Чону.
На тренировке, которая состоялась 2 января, у 36-летнего сербского теннисиста были проблемы с правым запястьем. Во время вчерашнего и сегодняшнего матчей он вызывал на корт физиотерапевта.
Австралия
Объединенный Кубок. Плей-офф
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Австралия — Сербия
Алекс Де Минаур — Новак Джокович — 6:4, 6:4
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