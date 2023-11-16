Джокович обыграл Хуркача на итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович обыграла поляка Хуберта Хуркача в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 6 минут.

Джокович сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Хуркача 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

36-летний серб занимает второе место в Зеленой группе. Хуркач идет предпоследним.

Ранее сообщалось, что итальянец Янник Синнер первым в этой группе вышел в плей-офф турнира.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1