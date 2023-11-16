Джокович обыграл Хуркача на итоговом турнире ATP
Сербский теннисист Новак Джокович обыграла поляка Хуберта Хуркача в матче Итогового турнира ATP — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
Джокович сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Хуркача 24 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.
36-летний серб занимает второе место в Зеленой группе. Хуркач идет предпоследним.
Ранее сообщалось, что итальянец Янник Синнер первым в этой группе вышел в плей-офф турнира.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Новак Джокович (Сербия, 1) — Хуберт Хуркач (Польша, 9) — 7:6 (7:1), 4:6, 6:1
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