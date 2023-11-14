Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за травмы

Греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с Итогового турнира в Турине из-за травмы.

Ранее шестая ракетка мира отказался от продолжения встречи с датчанином Хольгером Руне после трех сыгранных геймов (2:1 в пользу игрока из Дании). Зрители освистали грека за решение сняться с матча. Однако для публики сыграют поляк Хуберт Хуркач и американец Тейлор Фриц, которые прибыли на турнир в качестве запасных игроков.

В матче против серба Новака Джоковича вместо Циципаса, скорее всего, сыграет Хуркач. Встреча запланирована на 16 ноября.

Во время подготовки к Итоговому турниру АТР 25-летний Циципас дважды досрочно завершал тренировку. Сообщалось, что у грека были проблемы с плечом и локтевым суставом.