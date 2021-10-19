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Донской уступил Беранкису в первом раунде Кубка Кремля

20:05
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Литовский теннисист Рикардас Беранкис обыграл россиянина Евгения Донского (6:1, 6:3) в матче первого раунда Кубка Кремля в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 10 минут. В следующем раунде Беранкис сыграет с победителем Федерико Кория (Аргентина) — Алибек Качмазов (Россия).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Евгений Донской (Россия, WC) — 6:1, 6:3

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