Донской уступил Беранкису в первом раунде Кубка Кремля
20:05
Литовский теннисист Рикардас Беранкис обыграл россиянина Евгения Донского (6:1, 6:3) в матче первого раунда Кубка Кремля в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 10 минут. В следующем раунде Беранкис сыграет с победителем Федерико Кория (Аргентина) — Алибек Качмазов (Россия).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Рикардас Беранкис (Литва, LL) — Евгений Донской (Россия, WC) — 6:1, 6:3
Читайте также
«Депутаты-спортсмены мало чем отличаются от других законодателей». Политолог разобрала работу звезд спорта в Госдуме
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю