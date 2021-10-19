Хачанов и Рублев вышли во второй раунд парного турнира Кубка Кремля
20:48
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились во второй круг Кубка Кремля в парном разряде.
В первом раунде они обыграли пару Люк Сэвилл/Джон-Патрик Смит (Австралия) — 6:2, 7:5.
Следующими соперниками россиян станут победители пары Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) — Аслан Карацев/Ричард Музаев (Россия).
Москва (Россия)
Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 779 515 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Люк Сэвилл/Джон-Патрик Смит (Австралия, 3) — 6:2, 7:5
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