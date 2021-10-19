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Хачанов и Рублев вышли во второй раунд парного турнира Кубка Кремля

20:48
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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились во второй круг Кубка Кремля в парном разряде.

В первом раунде они обыграли пару Люк Сэвилл/Джон-Патрик Смит (Австралия) — 6:2, 7:5.

Следующими соперниками россиян станут победители пары Арри Хелиоваара/Матве Мидделкоп (Финляндия/Нидерланды) — Аслан Карацев/Ричард Музаев (Россия).

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 779 515 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — Люк Сэвилл/Джон-Патрик Смит (Австралия, 3) — 6:2, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора
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