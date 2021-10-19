Карацев о финале турнира в Индиан-Уэллсе: «Все решили два-три розыгрыша»

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражения в финале парного турнира в Индиан-Уэллсе в паре со своим соотечественником Андреем Рублевым от австралийца Джона Пирса и словака Филипа Полашека (3:6, 6:7 (5:7).

«В первой партии Пирс и Полашек играли очень хорошо и не дали нам шансов, а во втором сете мы их дважды брейканули, но на наших подачах все сложилось неудачно. У нас были шансы, но в некоторых моментах нужно было сыграть иначе. Все решили два-три розыгрыша» — приводит слова Карацева GoTennis. — Еще в начале года мы с Рублевым показывали хороший теннис. Мы уверенно сыграли в Дохе. Если бы после этого еще сыграли пару турниров, вполне могли бы рассчитывать на трофеи".

Продолжительности финальной встречи турнира составила 1 час 26 минут. Карацев и Рублев сделали два эйса и четыре двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из шести.