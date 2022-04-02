«Восстанавливаюсь». Медведев выложил фотографию из больницы

Российский теннисист Даниил Медведев в Twitter опубликовал фото из больницы.

«Восстанавливаюсь...» — подписал фото Медведев.

Пост Даниила Медведева. Фото Twitter

Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.

В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.