«Восстанавливаюсь». Медведев выложил фотографию из больницы
Даниил Медведев показал фотографию из больницы
Российский теннисист Даниил Медведев в Twitter опубликовал фото из больницы.
«Восстанавливаюсь...» — подписал фото Медведев.
Пост Даниила Медведева.
Фото Twitter
Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.
В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.
Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.
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