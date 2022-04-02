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Сегодня, 16:24

«Восстанавливаюсь». Медведев выложил фотографию из больницы

Даниил Медведев показал фотографию из больницы
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
Пост Даниила Медведева.
Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в Twitter опубликовал фото из больницы.

«Восстанавливаюсь...» — подписал фото Медведев.

Пост Даниила Медведева. Фото Twitter
Пост Даниила Медведева.
Фото Twitter

Российский теннисист перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.
В последнем матче россиянин проиграл Хуберту Хуркачу на турнире в Майами на стадии четвертьфинала.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.

Даниил Медведев
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