Де Минаур обыграл Сонего в финале турнира в Истборне

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил итальянца Лоренцо Сонего (4:6, 6:4, 7:6 (7:5)) в финальном матче турнира АТР в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался два часа и 42 минуты. Австралиец выиграл пятый турнир в карьере. Он занимает 18-е место в рейтинге АТР.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Лоренцо Сонего (Италия, 3) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)