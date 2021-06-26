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Де Минаур обыграл Сонего в финале турнира в Истборне

19:20
Алекс Де Минаур. Фото AFP
Алекс Де Минаур. Фото AFP
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Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил итальянца Лоренцо Сонего (4:6, 6:4, 7:6 (7:5)) в финальном матче турнира АТР в Истборне (Великобритания).

Матч продолжался два часа и 42 минуты. Австралиец выиграл пятый турнир в карьере. Он занимает 18-е место в рейтинге АТР.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Лоренцо Сонего (Италия, 3) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)

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