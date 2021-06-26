Де Минаур обыграл Сонего в финале турнира в Истборне
19:20
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил итальянца Лоренцо Сонего (4:6, 6:4, 7:6 (7:5)) в финальном матче турнира АТР в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался два часа и 42 минуты. Австралиец выиграл пятый турнир в карьере. Он занимает 18-е место в рейтинге АТР.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Финал
Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Лоренцо Сонего (Италия, 3) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5)
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