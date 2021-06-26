Тарпищев считает, что победа Медведева на турнире ATP на Мальорке придаст ему уверенности перед Уимблдоном
19:00
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе теннисиста Даниила Медведева на турнире ATP на Мальорке. В финале россиянин обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2).
«Во всех компонентах, во всех линиях Даня был чуть лучше, особенно на приеме второй подачи. Победа важна для уверенности с учетом предстоящих Уимблдона и Олимпиады. Эта победа на траве — это плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Это первая победа Медведева в карьере на травяном турнире. Он завоевал второй титул в сезоне.
Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.
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