Тарпищев считает, что победа Медведева на турнире ATP на Мальорке придаст ему уверенности перед Уимблдоном

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе теннисиста Даниила Медведева на турнире ATP на Мальорке. В финале россиянин обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2).

«Во всех компонентах, во всех линиях Даня был чуть лучше, особенно на приеме второй подачи. Победа важна для уверенности с учетом предстоящих Уимблдона и Олимпиады. Эта победа на траве — это плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Это первая победа Медведева в карьере на травяном турнире. Он завоевал второй титул в сезоне.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля.