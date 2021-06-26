Медведев — о победе на Мальорке: «Рад, но с нетерпением жду главного вызова — Уимблдона»
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире ATP на Мальорке. В финале россиянин обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2).
«С задней линии я контролировал ситуацию и выиграл почти все очки, поэтому чувствовал, что главное — мощно принимать, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. — Куэрри допустил несколько двойных ошибок в важные моменты, так как я сильно на него давил, и он чувствовал, что ему нужно действовать активнее. Теннис зачастую игра на нервах. Это финал, и я очень доволен своим выступлением. Это точно был мой лучший матч на турнире.
Приятно победить, потому что приехал сюда, чтобы выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Это всегда приятное ощущение, и оно придает уверенности. Говорим мы об Уимблдоне или нет, но титул есть титул. Доволен своим уровнем. Настрой исключительно позитивный.
Мне всегда нравилось играть на траве. Четыре года назад я бы сказал, что это мое любимое покрытие. Но после моих результатов на харде он стал единственным вариантом ответа, и мне по-прежнему больше нравится играть на нем.
Для меня было важно взять такой титул, потому что у нас не так много травяных турниров. Я рад победе, но с нетерпением жду главного вызова — Уимблдона».
Это первая победа Медведева в карьере на травяном турнире. Он завоевал второй титул в сезоне.
В первом круге Уимблдона Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля.
Дополнительная информация:
https://www.atptour.com/en/news/mallorca-2021-final-medvedev-querrey-saturday
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