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Медведев — о победе на Мальорке: «Рад, но с нетерпением жду главного вызова — Уимблдона»

22:25
Даниил Медведев. Фото Instagram
Даниил Медведев. Фото Instagram
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире ATP на Мальорке. В финале россиянин обыграл американца Сэма Куэрри (6:4, 6:2).

«С задней линии я контролировал ситуацию и выиграл почти все очки, поэтому чувствовал, что главное — мощно принимать, — приводит слова Медведева официальный сайт ATP. — Куэрри допустил несколько двойных ошибок в важные моменты, так как я сильно на него давил, и он чувствовал, что ему нужно действовать активнее. Теннис зачастую игра на нервах. Это финал, и я очень доволен своим выступлением. Это точно был мой лучший матч на турнире.

 
Даниил Медведев.Медведев выиграл первый титул на траве. Шансы на «Уимблдон» повышаются

Приятно победить, потому что приехал сюда, чтобы выиграть несколько матчей, и мне это удалось. Это всегда приятное ощущение, и оно придает уверенности. Говорим мы об Уимблдоне или нет, но титул есть титул. Доволен своим уровнем. Настрой исключительно позитивный.

Мне всегда нравилось играть на траве. Четыре года назад я бы сказал, что это мое любимое покрытие. Но после моих результатов на харде он стал единственным вариантом ответа, и мне по-прежнему больше нравится играть на нем.

Для меня было важно взять такой титул, потому что у нас не так много травяных турниров. Я рад победе, но с нетерпением жду главного вызова — Уимблдона».

Это первая победа Медведева в карьере на травяном турнире. Он завоевал второй титул в сезоне.

В первом круге Уимблдона Медведев сыграет с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Турнир пройдет в Лондоне на травяном покрытии с 28 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/mallorca-2021-final-medvedev-querrey-saturday

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