Де Минаур обыграл Поспишила и вышел в полуфинал турнира в Истборне
21:04
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил канадца Вашека Поспишила (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Истборне (Великобритания).
Матч продолжался один час и 28 минут. В полуфинале соперником Де Минаура станет кореец Квон Сун Ву.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Вашек Поспишил (Канада) — 6:4, 6:4
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