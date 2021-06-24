Куэрри победил Баутисту Агута в 1/4 финала турнира на Мальорке
20:17
Американский теннисист Сэм Куэрри победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР на Мальорке (Испания).
Матч продолжался один час и 32 минуты. В полуфинале Куэрри сыграет с победетелем пары Фелисиано Лопес (Испания) — Адриан Маннарино (Франция).
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Сэм Куэрри (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3, WC) — 6:3, 7:6 (7:4)
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