Куэрри победил Баутисту Агута в 1/4 финала турнира на Мальорке

Американский теннисист Сэм Куэрри победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР на Мальорке (Испания).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В полуфинале Куэрри сыграет с победетелем пары Фелисиано Лопес (Испания) — Адриан Маннарино (Франция).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сэм Куэрри (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3, WC) — 6:3, 7:6 (7:4)