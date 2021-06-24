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Куэрри победил Баутисту Агута в 1/4 финала турнира на Мальорке

20:17
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Американский теннисист Сэм Куэрри победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР на Мальорке (Испания).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В полуфинале Куэрри сыграет с победетелем пары Фелисиано Лопес (Испания) — Адриан Маннарино (Франция).

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Сэм Куэрри (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 3, WC) — 6:3, 7:6 (7:4)

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