Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Маннарино обыграл Лопеса и вышел в полуфинал турнира на Мальорке

22:03
Теги:

Французский теннисист Адриан Маннарино победил испанца Фелисиано Лопеса (6:4, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Мальорке (Испания).

Матч продолжался один час и 39 минут. Соперником Маннарино по полуфиналу станет американец Сэм Куэрри.

Мальорка (Испания)

Турнир ATP Mallorca Championships

Призовой фонд 720 000 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Адриан Маннарино (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 3:6, 6:3

Читайте также

Англия сыграла очень слабый матч против Хорватии, но победила. Из всех фаворитов Евро она пока смотрится хуже всех
Гол Стерлинга принес Англии победу над Хорватией
Германия чудом пролезла в плей-офф. Венгрия остановилась в шаге от главной сенсации Евро
Опредился расклад, при котором Украина может сыграть матч плей-офф Евро в Санкт-Петербурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд