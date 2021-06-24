Маннарино обыграл Лопеса и вышел в полуфинал турнира на Мальорке
22:03
Французский теннисист Адриан Маннарино победил испанца Фелисиано Лопеса (6:4, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Мальорке (Испания).
Матч продолжался один час и 39 минут. Соперником Маннарино по полуфиналу станет американец Сэм Куэрри.
Мальорка (Испания)
Турнир ATP Mallorca Championships
Призовой фонд 720 000 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Адриан Маннарино (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 3:6, 6:3
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