Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Де Минаур обыграл Броади во втором раунде турнира в Истборне

21:14
Теги:

Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил британца Лайама Броади (6:3, 6:4). Его следующим соперником станет канадец Вашек Поспишил.

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Лайам Броади (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4

Квон Сун Ву (Корея, LL) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:3

Читайте также

Евро-2020: расписание и результаты матчей 23 июня, Португалия — Франция
Как Клубничная Луна повлияет на все знаки зодиака
Названы вызывающие преждевременную смерть продукты
Задержаны участники группового изнасилования студентки медколледжа

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
0
Офсайд