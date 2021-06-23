Де Минаур обыграл Броади во втором раунде турнира в Истборне
21:14
Австралийский теннисист Алекс Де Минаур победил британца Лайама Броади (6:3, 6:4). Его следующим соперником станет канадец Вашек Поспишил.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Алекс Де Минаур (Австралия, 2) — Лайам Броади (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4
Квон Сун Ву (Корея, LL) — Мартон Фучович (Венгрия) — 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 6:3
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