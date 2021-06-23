Давидович не сумел завершить матч с Поспишилом из-за травмы

Испанский теннисист Алехандро Давидович снялся с матча второго раунда турнира АТР в Истборне (Великобритания) против канадца Вашека Поспишила из-за травмы.

После первого сета, в котором Поспишил победил 7:6, Давидович отказался от продолжения борьбы. В следующем раунде канадец сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия).

Истборн (Великобритания)

Турнир ATP Viking International Eastbourne

Призовой фонд 547 265 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вашек Поспишил (Канада) — Алехандро Давидович (Испания, 6) — 7:6 отказ Давидовича