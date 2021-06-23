Давидович не сумел завершить матч с Поспишилом из-за травмы
18:42
Испанский теннисист Алехандро Давидович снялся с матча второго раунда турнира АТР в Истборне (Великобритания) против канадца Вашека Поспишила из-за травмы.
После первого сета, в котором Поспишил победил 7:6, Давидович отказался от продолжения борьбы. В следующем раунде канадец сыграет с победителем пары Лайам Броади (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия).
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Viking International Eastbourne
Призовой фонд 547 265 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Вашек Поспишил (Канада) — Алехандро Давидович (Испания, 6) — 7:6 отказ Давидовича
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