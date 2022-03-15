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Даниил Медведев прокомментировал поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе от француза Гаэля Монфиса (6:4, 3:6, 1:6).

«Это был мой не лучший матч, а Гаэль провел отличную игру, чего оказалось достаточно для победы. Иногда так случается. И когда ты проигрываешь, редко бывает так, что можно сказать: «Да, я играл просто невероятно». Но отмечу, что второй и третий сеты были не такими уж плохими.

Может, причиной поражения было и то, что мне казалось, что я провожу хороший матч. Возможно, следовало уделять больше внимания мелким деталям, которые в третьем сете уже трудно исправить. Для него все шло достаточно легко», — цитирует Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Теперь Медведев 21 марта потеряет статус первой ракетки мира. Он вновь перейдет сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев
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