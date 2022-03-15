Медведев заявил, что попытается вернуть себе звание первой ракетки мира на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на то, что потеряет звание первой ракетки мира из-за поражения от Гаэля Монфиса (6:4, 3:6, 1:6) в третьем круге турнира ATP в Индиан-Уэллсе (США).

«Лучше побыть первой ракеткой мира хотя бы одну неделю, чем никогда. Теперь я знаю, что потеряю звание первой ракетки мира, но у меня есть турнир в Майами, на котором я попытаюсь вернуться на первую строчку рейтинга. Обычно в Майами чувствуешь себя лучше в плане тенниса, так что я постараюсь выступить там удачно.



Я думал, что первое место в рейтинге даст мне мотивацию. Что ж, мотивация у меня действительно была, но я не смог показать свою лучшую игру. Я всегда говорил, что когда я в лучшей форме, то меня трудно победить, но дело в том, что трудно поддерживать этот уровень в каждом матче.



Вот поэтому «большая тройка» просто невероятна. И Джокович, и Надаль, и Федерер вне зависимости от условий и покрытия корта всегда выигрывают турниры или вытаскивают матчи. Мне нужно поработать над этим и стать лучше. Я буду практиковаться, стараться выиграть как можно больше турниров и стать первой ракеткой мира на долгое время», — приводит официальный сайт ATP слова Медведева.

21 марта Медведев потеряет статус первой ракетки мира, который вновь перейдет к сербу Новаку Джоковичу. Для сохранения первого места россиянину нужно было дойти до четвертьфинала турнира в Индиан-Уэллсе. Текущая неделя — первая для 26-летнего Медведева в статусе лидера мирового рейтинга.