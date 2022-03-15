Надаль сыграет с Опелкой в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Американский теннисист Райлли Опелка одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.
Следующим соперником американца будет испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Райлли Опелка (США, 17) — Денис Шаповалов (Канада, 13) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4
Янник Синнер (Италия, 10) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4
Дженсон Бруксби (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 1:6, 6:3, 6:2
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