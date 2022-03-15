Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 05:53

Надаль сыграет с Опелкой в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американский теннисист Райлли Опелка одержал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах он переиграл канадца Дениса Шаповалова — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Следующим соперником американца будет испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Райлли Опелка (США, 17) — Денис Шаповалов (Канада, 13) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4

Янник Синнер (Италия, 10) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4

Дженсон Бруксби (США) — Стефанос Циципас (Греция, 5) — 1:6, 6:3, 6:2

Теннис
Денис Шаповалов
Стефанос Циципас
0

Читайте также

Терещенко считает «Авангард» одним из фаворитов Кубка Гагарина
«Бруклин» оштрафован на 50 тысяч долларов из-за Кайри Ирвинга
Цзю дал совет Харитонову перед боем со Скоттом
В США показали Родченкова после пластической операции
Доллар по 30, айфоны еще не появились. Каким был мир, когда начинали играть Кошечкин и Еременко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев и Рублев вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости