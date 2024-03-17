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17 марта, 10:00

Медведев о финале в Индиан-Уэллсе: «Буду готов к битве с Алькарасом»

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев поделился мнением о финале против испанца Карлоса Алькараса на турнире серии ATP 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Четвертая ракетка мира победил в полуфинале американца Томми Пола — 1:6, 7:6 (7:3), 6:2.

«Я видел игру Карлоса сегодня, он выглядел здорово, особенно во втором и третьем сетах. Я помню, что произошло в прошлом году, поэтому постараюсь на максимум [завтра], чтобы на этот раз победить, играть лучше, мощнее. Буду лучше играть по линии, делать больше эйсов и тому подобное. Надеюсь, что у меня получится. Я восстановлюсь и буду готов к битве завтра», — цитирует россиянина пресс-служба ATP.

Медведев вышел в финал «мастерса» и сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который в трех сетах победил итальянца Янника Синнера — 1:6, 6:3, 6:2.

Медведев и Алькарас встретятся в финале турнира в Индиан-Уэллсе во второй раз подряд. В прошлом году победу одержал испанец — 6:3, 6:2.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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