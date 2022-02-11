Циципас вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, где сыграет против 137-й ракетки Иржи Легечки

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме обыграл австралийца Алекса Де Минаура. Матч продолжался 1 час 31 минута и завершился со счетом 6:4, 6:4. В полуфинале греческий спортсмен сыграет против 20-летнего чешского теннисиста Иржи Легечки, который является 137-й ракеткой мира. Циципас занимает четвертое место в рейтинге ATP, Алекс Де Минаур находится на 34-й позиции. Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament Призовой фонд 1 208 315 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Стефанос Циципас (Греция, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:4