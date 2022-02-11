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Сегодня, 19:23

Циципас вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, где сыграет против 137-й ракетки Иржи Легечки

Анна Горшкова
Корреспондент

Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме обыграл австралийца Алекса Де Минаура.

Матч продолжался 1 час 31 минута и завершился со счетом 6:4, 6:4.

В полуфинале греческий спортсмен сыграет против 20-летнего чешского теннисиста Иржи Легечки, который является 137-й ракеткой мира.

Циципас занимает четвертое место в рейтинге ATP, Алекс Де Минаур находится на 34-й позиции.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:4

Теннис
Стефанос Циципас
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