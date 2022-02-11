Циципас вышел в полуфинал турнира в Роттердаме, где сыграет против 137-й ракетки Иржи Легечки
Греческий теннисист Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира ATP 500 в Роттердаме обыграл австралийца Алекса Де Минаура.
Матч продолжался 1 час 31 минута и завершился со счетом 6:4, 6:4.
В полуфинале греческий спортсмен сыграет против 20-летнего чешского теннисиста Иржи Легечки, который является 137-й ракеткой мира.
Циципас занимает четвертое место в рейтинге ATP, Алекс Де Минаур находится на 34-й позиции.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 6:4, 6:4
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