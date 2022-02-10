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10 февраля, 23:26

Оже-Альяссим обыграл Маррея во втором раунде турнира в Роттердаме

Евгений Петров
Корреспондент

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил британца Энди Маррея (6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).

Матч продолжался один час и 39 минут. Следующим соперником канадца станет еще один представитель Великобритании Кэмерон Норри.

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 1 208 315 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4

Теннис
Феликс Оже-Альяссим
Энди Маррей
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