Оже-Альяссим обыграл Маррея во втором раунде турнира в Роттердаме
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим победил британца Энди Маррея (6:3, 6:4) в матче второго раунда турнира АТР в Роттердаме (Нидерланды).
Матч продолжался один час и 39 минут. Следующим соперником канадца станет еще один представитель Великобритании Кэмерон Норри.
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 1 208 315 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Энди Маррей (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4
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