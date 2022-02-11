Дельбонис обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис победил итальянца Фабио Фоньини (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина). Игра продолжалась один час и 36 минут. Следующим соперником Дельбониса станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина). Буэнос-Айрес (Аргентина) Турнир ATP Argentina Open Призовой фонд 602 250 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Федерико Дельбонис (Аргентина, 6) — Фабио Фоньини (Италия, 4) — 6:4, 6:4