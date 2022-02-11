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Сегодня, 21:24

Дельбонис обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис победил итальянца Фабио Фоньини (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Игра продолжалась один час и 36 минут. Следующим соперником Дельбониса станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина).

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 602 250 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерико Дельбонис (Аргентина, 6) — Фабио Фоньини (Италия, 4) — 6:4, 6:4

Фабио Фоньини
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