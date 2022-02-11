Дельбонис обыграл Фоньини и вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Аргентинский теннисист Федерико Дельбонис победил итальянца Фабио Фоньини (6:4, 6:4) в 1/4 финала турнира АТР в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Игра продолжалась один час и 36 минут. Следующим соперником Дельбониса станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Федерико Кория (Аргентина).
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 602 250 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Федерико Дельбонис (Аргентина, 6) — Фабио Фоньини (Италия, 4) — 6:4, 6:4
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